Vor Sonnenaufgang liegen Frachtschiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas vor Anker. (ISNA via AP / Amirhosein Khorgooi)

Ein Sprecher der internationalen Gewerkschaft der Transportarbeiter sprach von einer unhaltbaren Situation. Die Seeleute seien Zivilisten und müssten geschützt werden. Schutz erhalten Berichten zufolge vorwiegend Handelsschiffe, die Rohöl durch die Meerenge transportieren. Sie passieren diese in Begleitung des US-Militärs und mit ausgeschalteten Ortungssystemen, um das Öl dann vor der Küste auf größere Schiffe umzuladen. Zuletzt wurden auf der Route jedoch immer wieder Zwischenfälle mit Seeminen gemeldet.

Nach Angaben der Internationalen Seeschiffsahrtsorganisation IMO sind seit Beginn des Iran-Krieges im Frühjahr mindestens 25 Seeleute ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.