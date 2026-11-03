Medienpolitik

Demonstration gegen Rundfunkreform in Tschechien (Aufnahme vom 25.10.2026) (Michael Heitmann/dpa)

Die Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprecher trugen schwarze Kleidung und verlasen eine Erklärung. Darin hieß es, man sei entschlossen, die Unabhängigkeit beider Institutionen zu verteidigen und ihren Dienst für die Gesellschaft zu erhalten.

Zu der eintägigen Protestaktion hatten Gewerkschaften und eine Mitarbeiterinitiative aufgerufen. Sie befürchten eine stärkere politische Einflussnahme auf die Sender.

Kürzungen und neues Finanzierungsmodell geplant

Die rechtspopulistische Regierung von Ministerpräsident Babiš will die Sender künftig nicht mehr über Gebühren, sondern direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren. Zudem sind Kürzungen der Mittel um mehr als 15 Prozent vorgesehen. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Regierung wurde Ende Oktober in erster Lesung ins Parlament eingebracht.

Bereits vor gut einer Woche hatten Tausende Menschen gegen die Reformpläne demonstriert. Kritiker warnen, die Unabhängigkeit von Fernsehen und Rundfunk könne dadurch gefährdet werden. Die Regierung weist den Vorwurf zurück und spricht von politisch motivierten Protesten.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.