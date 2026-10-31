Machtkampf mit Rechtsnationalen

Donald Tusk. (Archivbild) (Adam Warzawa / PAP / dpa / Adam Warzawa)

Seit Jahren gebe es Organisationen und Politiker, die beides zerstören wollten, sagte er am Abend in einem Video. Die jüngsten Proteste seien entsetzlich gewesen. Er hoffe, dass Polen nie wieder Zeuge solcher Szenen werde. Zuvor hatte die Opposition Tusk ebenfalls Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaat vorgeworfen.

Anhänger der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit - PiS - demonstrieren für Verfassungsrichter, die während der PiS-Regierung ernannt wurden. Am Freitag hatten Demonstranten versucht, Absperrungen zu durchbrechen, um auf das Gerichtsgelände vorzudringen. Tusk will die Ablösung der Richter. Der von der PiS unterstützte Präsident Nawrocki stellt sich dagegen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.