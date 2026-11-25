Russisches Eishockey-Team (Archivbild) (AP / dpa / Matt Slocum)

Dieser hatte Ende Oktober entschieden, die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des andauernden Krieges gegen die Ukraine aufzuheben. An dem Urteil gab es viel Kritik. Mehrere Staaten kündigten an, ihre Teams nicht gegen russische Mannschaften antreten zu lassen.

Zur Begründung, warum nun das Schweizer Bundesgericht angerufen wird, hieß es: Es gebe "Sorgen um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter" des Internationalen Sportgerichtshofes CAS.

In Deutschland findet nächstes Jahr die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer statt. Die Bundesregierung und der Deutsche Eishockey-Bund halten eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands wegen der angedrohten Boykotte für faktisch nicht möglich.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.