Frühkindliche Bildung

NRW-Familienministerin Schäffer (Grüne). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Gestern hatten auch Vertreter von AfD und Linken im Bundestag der Koalition unzureichende Finanzierung vorgehalten und auf fehlendes Personal in Kitas verwiesen. Im Bundestag war in erster Lesung über eine Maßnahme beraten worden, die für mehr Schulerfolge sorgen soll. Ziel ist es, die Bildung von Kindergartenkindern zu verbessern und zwar unabhängig vom sozialen Status ihrer Eltern. Das sogenannte Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz legt den Schwerpunkt auf die Erhebung von Daten. Dabei geht es um die Feststellung des Sprach- und Entwicklungsstands von Vierjährigen. Darauf soll dann bei Bedarf eine gezielte zusätzliche Förderung aufbauen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.