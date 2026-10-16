In Teilen von Kiew (Archivbild) ist der Strom ausgefallen. (IMAGO / Andreas Stroh)

Das Energieministerium teilte mit, das russische Militär habe erneut die kritische Infrastruktur ins Visier genommen. Mit der Wiederherstellung der Stromversorgung werde begonnen, wenn die Sicherheitslage es zulasse. Russland greift im Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Energieanlagen an. Zuletzt waren am Mittwoch nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hunderttausende Menschen ohne Strom.

Nach Medienberichten kann das ukrainische Militär inzwischen wieder ohne Einschränkungen auf das Satellitennetzwerk Starlink zugreifen. Zuvor hatten die Streitkräfte über eine Drosselung der Verbindungen berichtet, die vor allem für die Abwehr von Drohnen benötigt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.