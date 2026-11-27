Radomir Saicic, der Präsidentschaftskandidat der Studentenbewegung bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen in Serbien (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Das hat die Studentenbewegung bei einer live übertragenen Pressekonferenz in Serbiens Hauptstadt Belgrad bekanntgegeben. Die Studentenliste hatte die Parlamentswahl Ende Oktober klar gewonnen.

Der 65 Jahre alte Saicic ist auch Mitglied der serbischen Akademie der Wissenschaften und sitzt als Vertreter der Studentenliste im neuen Parlament. Er sagte, es gelte nun, für Rechtsstaatlichkeit zu sorgen und gegen Korruption zu kämpfen.

Unklar ist noch, ob die Partei des langjährigen Präsidenten Vucic nach ihrer Niederlage bei der Wahl noch einen Präsidentschaftskandidaten nominiert.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.