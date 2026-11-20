In Serbien wird Aleksandar Cupic Präsident der Volksvertretung. (picture alliance / SIPA / Spasa Dakic)

Das neue Parlament verständigte sich darauf, den Politiker Cupic zum Präsidenten der Volksvertretung zu benennen. Dieser hat kommissarisch auch die Befugnisse eines Staatspräsidenten, weil der bisherige Amtsinhaber Vucic noch vor der Abstimmung zurückgetreten war. Cupic obliegt es nun, einen Termin für die vorgezogene Neuwahl des Staatspräsidenten festzulegen. Einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs hat die Studentenliste noch nicht benannt. Sie verfügt im Parlament über die absolute Merheit.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.