Deutschland

Die Suche nach einem Kita-Platz ist mancherorts schwierig. (Getty Images / Sean Gallup)

Bei der Suche nach einem Kita-Platz antworteten auf Anfragen mit deutsch klingendem Namen 71 Prozent der Einrichtungen, wie eine Untersuchung des Ifo-Instituts, der Technischen Universität München, des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung zeigt. Auf eine völlig identisch lautende Anfrage mit türkisch klingendem Namen antworteten rund 7 Prozent weniger. Zudem habe diese Gruppe rund 20 Prozent seltener einen konkreten Platz angeboten bekommen. Ferner seien die Antworten knapper und weniger hilfreich ausgefallen. Besonders groß war die Benachteiligung in Regionen, wo es vergleichsweise wenige Kita-Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte gab.

Ein Grund ist laut Studienautor Henning Hermes eine vermutete Mehrarbeit angesichts der angespannten Lage vieler Kitas. Viele Kitaleitungen müssten eine knappe Anzahl von Plätzen unter großem Personal- und Zeitdruck vergeben, erklärte er. Wer wenig Zeit habe, antworte womöglich zuerst Familien, bei denen er weniger Aufwand erwartet.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.