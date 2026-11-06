Öko-Institut

Ein Rechenzentrum in der Nähe von München (dpa / SZ Photo / Robert Haas)

Das geht aus einer Kurzstudie des Freiburger Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace hervor. Demnach verbrauchten die hiesigen Anlagen im vergangenen Jahr 13 Milliarden Liter Wasser für die Kühlung. Bis 2030 könnte dies durch neue riesige Rechenzentren für Künstliche Intelligenz auf bis zu 27 Milliarden Liter pro Jahr anwachsen, heißt es. Das entspreche dem Trinkwasserverbrauch einer Stadt mit 580.000 Einwohnern. In trockenen Regionen könnten geplante Großprojekte akuten Grundwasserstress, steigende Belastungen für die Menschen und Schäden am lokalen Ökosystem verursachen.

Die Berechnungen des Ökoinstituts stehen im Kontrast zur Darstellung der Digitalwirtschaft. Der Branchenverband Bitkom hatte den Wasserbedarf als weitgehend unproblematisch eingestuft und erklärt, relevanter Verbrauch bleibe im Wesentlichen auf Verdunstung beschränkt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.