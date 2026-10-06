Krankheiten

Studie: Zunahme von Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen

In England gibt es laut einer Studie bei vergleichsweise jüngeren Menschen eine starke Zunahme von Krebserkrankungen. So habe sich die Zahl der unter 50-Jährigen mit der Diagnose Prostatakrebs seit 2001 vervierfacht. Die Zahl der früh auftretenden Fälle von Darm-, Nieren- und Gebärmutterkrebs habe sich mehr als verdoppelt, berichtet der britische "Guardian". Auch in anderen Länder steigen die Fallzahlen.