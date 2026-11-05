Cyberkriminalität

Derzeit funktionierten keinerlei elektronische Kommunikationsmittel, sagte der Geschäftsführer des Studentenrates, Worschech, dem MDR. Seminararbeiten könnten nicht eingereicht werden. Informationen von Dozenten erreichten nicht zuverlässig alle Studenten. Nach Angaben der Rektorin Obergfell kann es noch Wochen dauern, bis alle technischen Probleme behoben sind. Allein im vergangenen Monat waren sowohl die Universität Rostock als auch die Universität Halle-Wittenberg mit einem IT-Sicherheitsvorfall konfrontiert. Davor war die Universität Bremen von einem Cyberangriff betroffen. Seit Jahren kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.