Niclas Füllkrug spielt wieder für Werder Bremen (Archivbild). (IMAGO )

Füllkrug hatte in den beiden vergangenen Saison Verletzungsprobleme und konnte sowohl bei West Ham als auch während einer Leihe beim AC Mailand kaum in Erscheinung treten. Dadurch verpasste der Angreifer auch die Nominierung für die Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Für Bremen hatte Füllkrug bereits in der Jugend gespielt und war 2019 nach einem ersten Wechsel zurückgekehrt. 2023 wurde er Torschützenkönig der Bundesliga und wechselte anschließend zu Borussia Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.