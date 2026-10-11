Auswirkungen von Sturm "Isaias" (AP Photo / dpa / Octavio Jones )

Nach offiziellen Angaben aus den Bundesstaaten Florida und Alabama waren zudem Hunderttausende ohne Strom. Allein in Florida seien 430.000 Anschlüsse betroffen, sagte Gouverneur DeSantis. Der Katastrophenschutz in Alabama bezifferte die Zahl der betroffenen Haushalte auf 200.000.

"Isaias" war am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde in Florida auf Land getroffen. In mehreren Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen. Laut dem National Hurricane Center können die Auswirkungen auch in Georgia, Mississippi und Tennessee zu spüren sein.

Mexiko bereitet sich derweil auf Hurrikan "Simon" vor. Mehrere Bundesstaaten ordneten bereits Schulschließungen und Evakuierungen an. Präsidentin Sheinbaum forderte die Bevölkerung auf, an sicheren Orten zu bleiben und unnötige Wege zu vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.