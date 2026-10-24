Herbststurm

In Karlsruhe wurde der Betrieb des Hauptbahnhofs wegen Oberleitungsschäden vorübergehend eingestellt. Bei Pforzheim wurde ein Zug von einem Ast getroffen. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es wegen umgestürzter Bäume einige Streckensperrungen.
In Nastätten in Rheinland-Pfalz kippte auf einem Stadtfest ein Metallgestell um. Zwei Menschen wurden schwer verletzt; einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.
Mit dem Orkantief "Manja" folgt morgen der nächste Sturm. Besonders betroffen sein dürften die Nordseeküste und die Inseln.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.