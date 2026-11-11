In Portugal wird ein starker Sturm erwartet. (picture alliance / AP Photo / Armando Franca / Armando Franca)

Die Regierung rief die Menschen auf, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben. Die mit dem Sturm einhergehenden Gefahren sollten nicht unterschätzt werden. Meteorologen erwarten Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Im Süden Portugals wurde die höchste Unwetter-Warnstufe ausgerufen, im Rest des Landes gilt die zweithöchste Stufe. Die Stadtverwaltung von Lissabon sperrte vorsichtshalber Straßentunnel, Parks und Museen. In Küstengebieten wird mit Überschwemmungen gerechnet.

Anfang des Jahres waren bei Stürmen in Portugal mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.