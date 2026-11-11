In Portugal fiel das Unwetter weniger stark aus als befürchtet. (picture alliance / AP Photo / Armando Franca / Armando Franca)

Im Süden Portugals wurde die höchste Unwetter-Warnstufe ausgerufen, im Rest des Landes die zweithöchste. Fluggesellschaften strichen mehr als 200 Flüge. Die Stadtverwaltung von Lissabon sperrte Straßentunnel, Parks und Museen.

Das Unwetter fiel jedoch weniger stark aus als befürchtet. Der portugiesische Wetterdienst erklärte, das Auge des Sturms habe sich über dem Atlantik in zwei Teile aufgespalten und sei abgeschwächt worden.

Bei früheren Stürmen war der Regierung vorgeworfen worden, zu spät reagiert zu haben. Anfang des Jahres waren bei Unwettern mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.