Die Suche nach weiteren Todesopfern oder Vermissten in Komyschuwacha wurde nun eingestellt (Archivbild) (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Nach Angaben von Innenminister Wyhiwskyj beträgt die Zahl der Toten inzwischen 72. Darunter sind demnach Zivilschützer, Polizisten, medizinisches Personal sowie Mitarbeiter von Schule und Verwaltung. Vier Menschen gelten weiter als vermisst. Der Minister teilte weiter mit, kaum eine Bombardierung seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 sei so tragisch gewesen wie diese.

Eine russische Bombe hatte Anfang November einen Schutzbunker unter einem Schulgebäude in der Region Saporischschja zerstört. Darin hatten sich zahlreiche Menschen aufgehalten. Ukrainischen Angaben zufolge wurden zur Zeit des Luftangrifss Hilfsgüter ausgegeben. Komyschuwacha liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.