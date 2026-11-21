FIFA-Präsident Gianni Infantino und sein Konkurrent Philippe Diallo (picture alliance / Sipa USA / Icon Sport)

Dies sei eine Anerkennung der Führungsstärke Infantinos und der positiven Veränderungen, die der Weltfußball in den letzten Jahren erfahren habe.

Der Präsident des Fußball-Weltverbandes war unter anderem mit seinem inzwischen gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, im Sommer in die Kritik geraten, vor allem von Seiten des europäischen Verbandes UEFA. Trotzdem gilt Infantino durch eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und auch in Asien bei der FIFA-Präsidentschaftswahl als Favorit.

Der von der UEFA ins Rennen geschickte französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima waren zuletzt offiziell als Gegenkandidaten vorgeschlagen worden. Sie wollen bei der Wahl bei dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat gegen Infantino antreten.

Bei dem Kongress sind 211 Mitgliedsverbände stimmberechtigt. Jeder Verband verfügt über eine Stimme. Für den Wahlsieg ist eine absolute Mehrheit erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.