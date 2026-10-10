Die vor einem Monat gestohlenen Gemälde von Renoir sind wieder da. (picture alliance / MAXPPP / Frantz Bouton)

Das teilte Bürgermeister Masson mit. Zum Fundort und zum Zustand der Werke äußerte er sich nicht. Wie Medien berichteten, wurden zuvor mehrere Verdächtige festgenommen, darunter die beiden mutmaßlichen Einbrecher. Insgesamt hatten sie Anfang September vier Bilder im Wert von insgesamt neun Millionen Euro aus dem Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer nahe Nizza mitgenommen. Zwei davon ließen sie auf der Flucht vor der Polizei im Museumsgarten zurück.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.