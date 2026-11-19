Dies gab das Handelsministerium in der Hauptstadt Seoul bekannt. Südkorea ist damit nach Deutschland, den USA und China erst das vierte Land weltweit, das beim Export die Billionenmarke in einem Kalenderjahr erreicht hat.
Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens profitiert vor allem von den weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz. Dies belebt das Geschäft südkoreanischer Chiphersteller wie "Samsung Electronics" und "SK Hynix".
Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.