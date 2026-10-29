Asien-Reise von Merz

Bundeskanzler Merz und der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Nach einem ‌Treffen mit ⁠Bundeskanzler Merz ⁠in Seoul sagte Lee, es gebe in seinem Land großes Interesse an langfristigen Partnerschaften. Beide Regierungen hätten eine Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung und ⁠Sicherheit ⁠vereinbart.

Auch ⁠Merz betonte die Kooperationsbereitschaft ⁠und erklärte, dass die ‌Sicherheit in Ostasien mit der in Europa verbunden sei. So kämpften nordkoreanische Soldaten an ​der Seite Russlands im Donbass gegen die Ukraine. Sie würden damit die Freiheit in ganz Europa bedrohen. Der Kanzler dankte dem südkoreanischen Präsidenten dafür, dass dessen Land die Ukraine weiter unterstützen wolle.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.