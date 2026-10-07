Die Regierung stellte die Investitionsstrategie in Seoul vor, die bis zum Jahr 2035 Ausgaben von etwa 668 Milliarden Euro vorsieht. Gefördert werden sollen unter anderem die Bereiche grüner Stahl, Batterien, Solar- und Windenergie sowie Wasserstoff.
Vertreter des Klimaministeriums erklärten, das Vorhaben solle den wachsenden Klimarisiken entgegenwirken und zur Energiesicherheit beitragen. Gleichzeitig sollten die Bemühungen um Klimaneutralität zu einem neuen Motor für das Wirtschaftswachstum werden. Präsident Lee erklärte, Südkorea müsse sich an die Spitze der weltweiten grünen Wirtschaft setzen.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.