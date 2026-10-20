Diplomatische Spannungen

Das Parlament in Seoul, Südkorea (Daniel Kalker/dpa)

Seoul wirft der ukrainischen Regierung vor, Informationen über die Überstellung zweier nordkoreanischer Kriegsgefangener entgegen einer Absprache öffentlich gemacht zu haben. Zum Vorwurf des Geheimnisverrats habe es von der Ukraine bisher keine konstruktive Reaktion gegeben, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Zuvor hatte Seoul bereits seinen Botschafter aus der Ukraine zurückgerufen.

Die beiden nordkoreanischen Soldaten waren von Russland im Ukraine-Krieg eingesetzt worden. Im vergangenen Jahr wurden sie von der ukrainischen Armee in der Region Kursk gefangengenommen und äußerten Berichten zufolge den Wunsch, nach Südkorea überzusiedeln. Angehörige nordkoreanischer Flüchtlinge sind in Nordkorea häufig Repressionen ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.