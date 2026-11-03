Das Justizministerium wollte erreichen, dass rund 20.000 Stimmzettel aussortiert werden. Sie könnten nach Darstellung der Regierung in Washington von Wählern stammen, deren Staatsbürgerschaft nicht ausreichend nachgewiesen worden sei. Der Supreme Court widersprach dieser Einschätzung, begründete seine Entscheidung aber nicht näher. Bereits im September hatte das Gericht einen anderen Versuch von US-Präsident Trump zurückgewiesen, die Briefwahl landesweit einzuschränken.
Die Demokraten kritisieren, dass sich solche Vorstöße insbesondere gegen ihre Wähler richteten.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.