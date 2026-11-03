Midterms
Supreme Court weist US-Regierung in Streit um kalifornische Briefwahlstimmen zurück

Kurz vor den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten hat der Oberste Gerichtshof einen Eilantrag der US-Regierung zur Briefwahl in Kalifornien abgewiesen.

    Außenansicht des Supreme Court in den USA: ein großes, weißes Gerichtsgebäude mit vielen Säulen und einer US-Flagge davor.
    Außenansicht des Supreme Court in den USA (picture alliance / Associated Press / Jose Luis Magana)
    Das Justizministerium wollte erreichen, dass rund 20.000 Stimmzettel aussortiert werden. Sie könnten nach Darstellung der Regierung in Washington von Wählern stammen, deren Staatsbürgerschaft nicht ausreichend nachgewiesen worden sei. Der Supreme Court widersprach dieser Einschätzung, begründete seine Entscheidung aber nicht näher. Bereits im September hatte das Gericht einen anderen Versuch von US-Präsident Trump zurückgewiesen, die Briefwahl landesweit einzuschränken.
    Die Demokraten kritisieren, dass sich solche Verschärfungen insbesondere gegen ihre Wähler richteten.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.