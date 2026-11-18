Svenja Schulze (SPD) soll von der Bundesregierung als Unicef-Chefin nominiert werden. (picture alliance)

Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" soll das Kabinett heute über den Vorschlag beraten. Aktuell wird das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen von der US-Amerikanerin Catherine Russell geführt. Wann das Amt neu besetzt wird, ist offen. Bisher waren alle Direktoren US-Staatsbürger. Alle UNO-Mitgliedstaaten können Kandidaten für den Posten vorschlagen, über die Besetzung entscheidet anschließend der Generalsekretär in Abstimmung mit dem UNICEF-Exekutivrat.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.