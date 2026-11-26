Die kurdische Politikerin Ilham Ahmad aus Syrien. (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

Die Entscheidung ist Teil eines Prozesses zur Integration der Kurden in den Staat, teilte das Parlament mit. Die neue Staatsführung und Vertreter der Kurden hatten sich im Januar nach gewalttätigen Auseinandersetzungen auf eine Zusammenführung der Streitkräfte und der Verwaltung verständigt.

Die Zahl der Abgeordneten beläuft sich nun auf 206. Ein Drittel wurde vom Staatschef ernannt, die übrigen bestimmten Wahlausschüsse. Das Parlament, dessen Amtszeit zweieinhalb Jahre beträgt, soll bis zur Verabschiedung einer dauerhaften Verfassung im Amt bleiben. Als führende Persönlichkeit der kurdischen Selbstverwaltung hatte sich Ahmad insbesondere auf internationaler Ebene aktiv für die Rechte der Kurden eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.