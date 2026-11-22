Captagon wurde wurde in den 60er Jahren in Deutschland als Arzneimittel etwa gegen ADHS entwickelt. (AFP / JOSEPH EID)

Es seien unter anderem 400 Millionen Captagon-Tabletten und 12 Tonnen Haschisch beseitigt worden, teilte die Nachrichtenagentur Sana mit. Auch Hilfsmittel für Herstellung, Transport und Verkauf wurden demnach zerstört. Syrien war unter dem im Dezember 2024 gestürzten Diktator Assad der Hauptproduzent von Captagon im Nahen Osten. Captagon wurde wurde in den 60er Jahren in Deutschland als Arzneimittel etwa gegen ADHS entwickelt. Die Tabletten enthalten heute meist gestrecktes Amphetamin, das schnell abhängig macht. Vor allem in Saudi-Arabien wird es als Partydroge verkauft.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.