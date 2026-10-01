Man stehe einschließlich Ausstatter und Dienstleister für eine bundesweite Wirtschaftsleistung von 70,2 Milliarden Euro sowie rund 517.000 Arbeitsplätze, teilte der Deutsche Kaffeeverband unter Verweis auf Studienergebnisse mit. 34,4 Prozent der Importe aus Ländern außerhalb der EU kämen über Deutschland in das EU-Zollgebiet. 2025 seien es mehr als eine Million Tonnen Kaffee gewesen.
Kaffeebauern machten unterdessen auf die schwierigen Produktionsbedingungen aufmerksam. Maria Elizabeth Rodriguez, die Leiterin der Kooperative Cosatin, die in Nicaragua biologischen, fair gehandelten Kaffee anbaut, sagte der Zeitung ND, sie habe bemerkt, dass der hohe Preis ihres Kaffees ein Problem für die Menschen in Deutschland darstelle. Eigentlich müsse man als Produzenten inzwischen mehr Geld bekommen. Hierzulande sehe man aber, wie schwierig es sei, diese Art von Kaffee zu angemessenen Preisen zu verkaufen. „Ich frage mich, ob die Kundschaft weiß, wie hart die Arbeit ist, die hinter dem sauberen Kaffee steckt?“, führte die 40-Jährige aus.
Kaffee kam über die arabische Halbinsel nach Europa und in den Rest der Welt
Kaffee stammt vermutlich ursprünglich aus dem Hochland von Äthiopien. Auf der benachbarten Arabischen Halbinsel entwickelte sich der Handel und letztendlich der auch der Name. Kaffee leitet sich von Arabisch "qahwah" ab, was belebendes Getränk bedeuten kann.
Der Tag des Kaffees findet zum 21. Mal statt. Er will auf die Vielfalt, Qualität und die Beschäftigten der Branche aufmerksam machen.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.