Die Nationalflagge von Taiwan (Rainer Jensen/dpa)

Ein Sprecher des Ministeriums für Angelegenheiten mit Festlandchina sprach von einem ernsthaften Problem für die nationale Sicherheit. Die Bevölkerung solle in den kommenden Tagen wachsam bleiben. Es gebe deutliche Hinweise, dass China einzelne Kandidaten mit Geld unterstütze. Zudem werde Künstliche Intelligenz eingesetzt, um Wahlbotschaften zu fälschen und Gesichter sowie Alltagsdaten von taiwanischen Bürgern zu erfassen.

Taiwan wählt am Samstag neue Bürgermeister und Bezirksvertreter. Die Abstimmung ist auch ein Stimmungstest für die Regierung von Präsident Ching-te von der DPP. Peking, das Taiwan für sich beansprucht und es an die Volksrepublik binden will, steht immer wieder im Verdacht, sich mit Desinformationskampagnen in Taiwans Politik einzumischen.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.