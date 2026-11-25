Taliban blockieren offenbar geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan. (Siddiqullah Alizai/AP/dpa)

Nach Informationen des NDR hat die Taliban-Regierung ihr Veto gegen den für Dienstag geplanten Charter-Flug eingelegt, mit dem afghanische Staatsbürger zurück in ihr Heimatland gebracht werden sollten. Durch die Blockade von Abschiebungen würden die Taliban versuchen, Druck auf die Bundesregierung auszuüben, hieß es dazu aus afghanischen Diplomatenkreisen. Den radikalen Islamisten gehe es darum, die Einreise von eigenen Konsularbeamten nach Deutschland durchzusetzen, um die Präsenz regimetreuer Diplomaten zu verstärken. Mittelfristig sei ihr Ziel, alle afghanischen Vertretungen in Europa zu übernehmen.

Deutschland erkennt die Taliban-Regierung offiziell nicht an. Dennoch gibt es inzwischen Taliban-Vertreter in der Botschaft in Berlin und im Generalkonsulat in Bonn. Die Bundesregierung verspricht sich von ihrer Anwesenheit Unterstützung bei Abschiebungen. Menschenrechtsorganisationen und Vertreter von Geflüchteten kritisieren die Zusammenarbeit mit den radikalen Islamisten.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.