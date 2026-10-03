Die Straße von Hormus ist zum internationalen Brennpunkt geworden. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Das Schiff sei in der Meerenge von einem Geschoss getroffen worden, teilte die britische Schifffahrtsbehörde mit. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei. Das Schiff setzte demnach seine Fahrt fort. Es wurde nicht mitgeteilt, unter welcher Flagge es unterwegs war.

Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA die für den globalen Handel wichtige Straße von Hormus. Immer wieder gibt es Angriffe auf Schiffe.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.