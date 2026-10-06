Das teilten beide Seiten mit. Laut Abschluss sollen die Löhne rückwirkend zum 1. August um 3,4 Prozent steigen. Das Urlaubsgeld wird um 200 Euro erhöht. In den sogenannten Containerbetrieben soll zusätzlich die Jahrespauschale um 416 Euro angehoben werden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten.
Der Tarifabschluss gilt für die Beschäftigten an den Häfen in Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Emden, Brake und Wilhelmshaven.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.