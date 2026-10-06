Wirtschaft
Tarifabschluss für Beschäftigte in deutschen Seehäfen

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben sich auf einen Tarifvertrag für die rund 11.000 Beschäftigten geeinigt.

    Das Luftbild zeigt zahlreiche Container auf dem HHLA-Container-Terminal Burchardkai (CTB) (r) und dem Containerterminal Eurogate (vorn l) im Hamburger Hafen.
    Tarifabschluss für Beschäftigte in deutschen Seehäfen (Daniel Reinhardt / dpa)
    Das teilten beide Seiten mit. Laut Abschluss sollen die Löhne rückwirkend zum 1. August um 3,4 Prozent steigen. Das Urlaubsgeld wird um 200 Euro erhöht. In den sogenannten Containerbetrieben soll zusätzlich die Jahrespauschale um 416 Euro angehoben werden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten.
    Der Tarifabschluss gilt für die Beschäftigten an den Häfen in Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Emden, Brake und Wilhelmshaven.
    Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.