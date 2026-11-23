3. Runde der Tarifverhandlungen mit privaten Banken gescheitert. (Fabian Strauch/dpa)

Der Arbeitgeberverband AGV Banken und Verdi konnten sich auch in einer dritten Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen, wie der AGV mitteilte. Der Verband bezeichnete die Forderungen der Gewerkschaft für die Beschäftigten etwa der Deutschen Bank und der Commerzbank als unverhältnismäßig.

Verdi fordert für die rund 150.000 Beschäftigten in der privaten Bankenbranche unter anderem 6 Prozent mehr Geld. Die Gewerkschaft verweist auf hohe Gewinne der Banken und gestiegene Lebenshaltungskosten. Die Verhandlungen sollen am 20. Januar fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.