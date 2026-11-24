VW und IG-Metall verhandeln ab dem Mittag über einen neuen Haustarifvertrag für rund 120.000 Beschäftigte. (Lars Penning/dpa)

Für den Vormittag rief die Gewerkschaft zu einer Kundgebung auf. Der Konzern hatte seine Forderungen vergangene Woche veröffentlicht. Die Gewerkschaft sprach von einem "Katalog des Grauens". Volkswagen verlangt neben Nullrunden und dem Wegfall von Zulagen auch ein Aufweichen der 35-Stunden-Woche mit der Möglichkeit verlängerter Arbeitszeiten ohne Entgeltausgleich. Die IG Metall fordert unter anderem fünf Prozent mehr Geld für die rund 120.000 Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.