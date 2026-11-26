Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die Verhandlungsgruppen von Arbeitgebern und IG Metall sitzen bereits seit gestern 13 Uhr in Mannheim zusammen. Ein Ergebnis gibt es bislang noch nicht. Eine Sprecherin der IG Metall Baden-Württemberg sagte, die Stimmung sei gar nicht so schlecht.

In Mannheim verhandeln die Tarifbezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Ziel ist ein Pilotabschluss für die bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche.

Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung sowie 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028, bei einer Laufzeit von 26 Monaten.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.