Der österreichische Soziologe Gerald Knaus ist Mitgründer und Vorsitzender der "Europäischen Stabilitätsinitiative". (Archivbild) (Imago / photothek / Dominik Butzmann)

Auf der Kundgebung in München sagte der Soziologe Gerald Knaus, im November treffe sich der Bundesrat. Mit Schleswig-Holstein fehlten dort nur noch drei Stimmen, um die Prüf-Demos zu einem Erfolg zu führen und die Einleitung eines Verfahrens auf den Weg zu bringen . Es seien fünf Bundesländer, die diese drei Stimmen erbringen könnten: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Thüringen und Bayern. Knaus führte aus, vielleicht sei es die letzte Chance, bevor Anfang Dezember in Sachsen-Anhalt ein AfD-Kandidat zum ersten Ministerpräsidenten gewählt werden könnte. Er warnte, die Strategie des rechtsextremen Lagers sei das "Vortäuschen von Harmlosigkeit". Man solle sich aber nicht täuschen lassen, es gebe viel Beweismaterial.

Tausende in Hamburg und Düsseldorf

NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) hatte sich zuletzt offen für die Einleitung eines Prüfverfahrens geäußert. Allein sein Land hat sechs Stimmen im Bundesrat. Für eine Mehrheit in der Länderkammer braucht es 35 von 69 Stimmen.

Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgeschlagen

Zu den Protesten aufgerufen hat die Initiative PRÜF. Der bundesweiten Protestreihe geht es nach eigenen Angaben um alle Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden.

Teile der SPD, der CDU und anderer Parteien drängen auf die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung eines möglichen Verbotsverfahrens. Einen Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht können nur Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung stellen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.