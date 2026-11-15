Für bezahlbaren Wohnraum

Bereits im Oktober hatte es große Proteste in Portugal gegeben (Archivbild). (Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dpa)

Aus mehr als 30 Städten wurden entsprechende Proteste gemeldet. Aufgerufen hatte das Bündnis "Casa Para Vivir", in dem sich rund hundert Vereinigungen für das Recht auf Wohnen zusammengeschlossen haben. Die Demonstranten warfen der portugiesischen Regierung vor, sich trotz anhaltender Proteste dem Dialog zu verweigern. Auf Plakaten wurde darum neben bezahlbaren Mieten auch der Rücktritt von Ministerpräsident Montenegro gefordert.

Ende Oktober hatte die Polizei in Lissabon ein Protestcamp gegen die Wohnungsnot gewaltsam ⁠geräumt. Die Immobilienpreise in Poprtugal haben ⁠sich seit 2017 mehr als verdoppelt, die ⁠Mieten für Neuverträge sind fast ebenso ‌stark gestiegen. Besonders junge Menschen sind betroffen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.