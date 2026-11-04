Die IG Metall ruft ihre Mitglieder zu Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie auf. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Die IG Metall sprach von 15.000 Streikenden in Baden-Württemberg und weiteren gut 11.000 in Nordrhein-Westfalen. Auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt waren es demnach jeweils mehrere tausend.

Die IG Metall fordert unter anderem fünf Prozent mehr Geld für Beschäftigte und Auszubildende bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem will die Gewerkschaft über die Sicherung von Arbeitsplätzen sprechen.

Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung im kommenden Jahr sowie eine dauerhafte Lohnerhöhung um 1,3 Prozent ab Juli 2028 an. Das Angebot unterhalb der Teuerungsrate begünden sie mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.