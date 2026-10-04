Umwelt und Klima

Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf insgesamt 19.000. Unter dem Motto "Es brennt!" bildeten sie eine Menschenkette. Sie sollte in Abschnitten vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Dutzende Städte bis zum Bundeskanzleramt in Berlin verlaufen. Als Symbol für den Neuanfang hielten viele Teilnehmer leere weiße Blätter hoch.
Aufgerufen dazu hatten Naturschutzorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und andere Bündnisse.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.