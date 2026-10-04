Umwelt und Klima
Tausende bilden Menschenkette für gesellschaftlichen Neustart

Mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz haben bundesweit Menschen in zahlreichen Städten für einen politischen und gesellschaftlichen Neustart demonstriert.

    Menschen stehen in Dresden nebeneinander und reichen sich die Hände.
    Menschenketten zum Tag der Einheit, hier in Dresden (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)
    Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf insgesamt 19.000. Unter dem Motto "Es brennt!" bildeten sie eine Menschenkette. Sie sollte in Abschnitten vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Dutzende Städte bis zum Bundeskanzleramt in Berlin verlaufen. Als Symbol für den Neuanfang hielten viele Teilnehmer leere weiße Blätter hoch.
    Aufgerufen dazu hatten Naturschutzorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und andere Bündnisse.
    Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.