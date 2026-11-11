Cyberangriff auf Uni Tübingen

Eingangsschild der Eberhard Karls Universität Tübingen (picture alliance / dpa)

Wie die Hochschule mitteilte, wurden rund 3.900 Datensätze Beschäftigter abgegriffen. Danach sind Namen, Geburtsdaten, dienstliche E-Mail-Adressen, Benutzernamen sowie Angaben zur Dienststelle betroffen. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass die Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen ist. Die Eberhard Karls Universität hat den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingeschaltet und auch Strafanzeige gestellt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.