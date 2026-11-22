Demonstranten in Istanbul fordern mehr Pressefreiheit. (picture alliance / AP Photo / Emrah Gurel / Emrah Gurel)

Daran nahmen nach Angaben der oppositionellen Tageszeitung "Cumhuriyet" tausende Menschen teil. Türkische Behörden machen in der Regel keine Angaben zu Teilnehmerzahlen bei Protesten. Zu der Kundgebung hatte die größte Oppositionspartei Yeni aufgerufen.

Regierungskritische Medien stehen in der Türkei stark unter Druck. Immer wieder werden Journalisten festgenommen. In der vergangenen Woche war mit Sözcü TV einer der letzten oppositionsnahen Fernsehsender unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Zuvor war auch der Sender Halk TV geschlossen sowie die Internetseite des unabhängigen Nachrichtenportals T24 gesperrt worden. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei in diesem Jahr Platz 163 von 180.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.