Demonstrationen
Tausende Inder protestieren gegen Streichung von Namen aus den Wählerlisten

In Indien gibt es Proteste gegen die Streichung von Personeneinträgen aus Wählerverzeichnissen.

    Eine große Menschenmenge in Indien in der Stadt Neu-Delhi. Die Menschen protestieren gegen die Streichung von Namen aus den Wählerlisten.
    Proteste in Indien gegen die Streichung von Millionen Menschen aus den Wählerverzeichnissen. Hier eine Demonstration in Neu-Delhi (AP Photo / Manish Swarup / Manish Swarup)
    Tausende Anhänger der sogenannten Kakerlakenbewegung und der oppositionellen Kongresspartei forderten, die laufende Überarbeitung der Wählerlisten zu stoppen. Nach Angaben der Wahlkommission und der Regierung wurden bereits 130 Millionen Einträge entfernt. Sie seien doppelt oder unrechtmäßig gewesen. Die Opposition kritisiert, besonders ihre Wähler seien von den Listen verschwunden.
    Millionen Menschen haben Einspruch gegen die Streichung eingelegt. Eine Wiederaufnahme in die indischen Wählerverzeichnisse gilt als schwierig.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.