Zum Unabhängigkeitsmarsch versammeln sich jedes Jahr tausende rechtsgerichtete Demonstranten. (Szymon Pulcyn/PAP/dpa)

Der Unabhängigkeitsmarsch zieht traditionell Anhänger des gesamten rechten Spektrums in Polen an, unter ihnen konservative Katholiken, aber auch Antisemiten und pro-russische rechte Demonstranten. Bei den Kundgebungen sind regelmäßig rassistische Parolen zu hören.

Der Marsch soll an den 11. November 1918 erinnern, an dem Polen nach 123 Jahren der Besetzung durch Russland, Preußen und Österreich-Ungarn seine Unabhängigkeit wiedererlangte. Der polnische Präsident Nawrocki hat seine Teilnahme angekündigt, Regierungschef Tusk will der Veranstaltung hingegen fern bleiben. Am Vormittag hatte Nawrocki Kränze an mehreren Denkmälern abgelegt, die an die Unabhängigkeit erinnern.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.