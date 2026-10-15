In Kolumbien gab es Proteste gegen Präsident de la Espriella. (AFP / JAIME SALDARRIAGA)

Anlass war der erste Aktionstag gegen seine Regierung, zu dem die Opposition unter der Führung des ehemaligen Präsidenten Petro aufgerufen hatten. Auch Gewerkschaften, indigene Gemeinschaften, Studierende und feministische Organisationen beteiligten sich an den Demonstrationen in mehreren Städten des südamerikanischen Landes.

De la Espriella ist ein Verbündeter von US-Präsident Trump. Der rechtsgerichtete Politiker hatte sein Amt Anfang August mit dem Versprechen angetreten, einen kompromisslosen Kampf gegen Guerillagruppen und Drogenbanden zu führen. Die Opposition wirft ihm vor, den brüchigen Friedensprozess zu gefährden, Minderheiten ihre Rechte zu nehmen und autoritäre Tendenzen zu zeigen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.