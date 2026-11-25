Migranten kommen im Hafen von La Restinga auf der Kanarischen Insel El Hierro an (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Das ist ein neuer Höchstwert. 1.990 Menschen trafen auf 15 verschiedenen Booten ein, während Such- und Rettungsschiffe ein Boot nach dem anderen zur kleinen Insel El Hierro begleiteten.

"Die Kanaren können nicht mehr", erklärte Regionalpräsident Clavijo im Onlinedienst X. Man erlebe einen "beispiellosen Migrationsdruck". Clavijo schrieb weiter, er habe um ein Dringlichkeitstreffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gebeten und erwarte eine "unverzügliche Antwort von der EU".

Migration als bestimmendes Thema bei Wahl in Spanien

Die Migration dürfte bei der Wahl in Spanien am Sonntag ein bestimmendes Thema sein, nachdem im Sommer Zehntausende Menschen von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt waren. Auf den Kanaren vor der Küste Westafrikas kommen besonders im November immer wieder viele Migranten an.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.