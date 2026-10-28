Pristina
Tausende protestieren gegen Gewalt an Frauen im Kosovo

Im Kosovo haben Tausende Menschen gegen Gewalt an Frauen und mangelnden Schutz durch die Behörden protestiert.

    Tausende Menschen beteiligen sich an Protesten in Pristina gegen Gewalt an Frauen im Kosovo. Viele Menschen teils mit Transparenten sind auf einer Straße zu sehen.
    Proteste gegen Gewalt an Frauen in Pristina (picture alliance / AP Photo / Visar Kryeziu / Visar Kryeziu)
    In der Hauptstadt Pristina bespritzten Teilnehmer Regierungsgebäude mit roter Farbe als Symbol dafür, dass die Behörden Blut an den Händen hätten.
    Auslöser der Proteste ist der Tod einer 49-jährigen Frau. Sie war am Sonntag in der Nähe der Stadt Peja von ihrem Schwager getötet worden, nachdem sie sich bereits mehrfach an die Behörden gewandt hatte. Ministerpräsident Kurti kritisierte das Vorgehen der Behörden in dem Fall und sprach von einer systemischen Kette von Versäumnissen.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.