Pristina
Tausende protestieren gegen Gewalt an Frauen im Kosovo

Im Kosovo haben Tausende Menschen gegen Gewalt an Frauen und mangelnden Schutz durch die Behörden protestiert.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
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    In der Hauptstadt Pristina bespritzten Teilnehmer Regierungsgebäude mit roter Farbe als Symbol dafür, dass die Behörden Blut an den Händen hätten.
    Auslöser der Proteste ist der Tod einer 49-jährigen Frau. Sie war am Sonntag in der Nähe der Stadt Peja von ihrem Schwager getötet worden, nachdem sie sich bereits mehrfach an die Behörden gewandt hatte. Ministerpräsident Kurti kritisierte das Vorgehen der Behörden in dem Fall und sprach von einer systemischen Kette von Versäumnissen.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.