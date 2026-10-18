In der tunesischen Hauptstadt Tunis protestieren zahlreiche Menschen gegen die sich verschlechternde wirtschaftliche und soziale Lage im Land. (picture alliance / Hans Lucas / Imen Ben Youssef)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, warfen die Demonstranten Saied vor, die Demokratie zu untergraben und die Wirtschaftskrise zu verschärfen. Zu der Kundgebung hatten eine Gewerkschaft und Bürgerrechtsgruppen aufgerufen. Oppositionsparteien schlossen sich dem Marsch durch Tunis an; ebenso Ärzte, Anwälte und Journalisten. Die Demonstranten forderten die Freilassung inhaftierter Kritiker des Präsidenten.

Der tunesische Präsident hatte 2021 weitreichende Vollmachten übernommen und das Parlament aufgelöst. Seither regiert er per Dekret. Die Opposition spricht von einem Staatsstreich.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.